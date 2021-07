Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contraint de lâcher l’affaire dans ce gros dossier ?

Publié le 7 juillet 2021 à 1h15 par B.C.

Alors que le PSG ferait partie des clubs intéressés par Fabian Ruiz, le Napoli n’aurait pas l’intention de lâcher si facilement son milieu de terrain.

Après Georginio Wijnaldum, le PSG souhaiterait encore se renforcer au milieu de terrain. Paul Pogba (Manchester United) et Eduardo Camavinga (Stade Rennais) figureraient notamment sur la short-list de Leonardo, mais ce dernier aurait également le regard tourné vers la Serie A. Il y a quelques jours, le Corriere dello Sport annonçait que le directeur sportif du PSG lorgnait Fabian Ruiz et aurait même discuté de la situation de l’international espagnol avec son homologue du Napoli, Cristiano Giuntoli. Le FC Barcelone, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid seraient également sous le charme du milieu, mais ce dernier pourrait bien rester à Naples.

Pas de départ de Fabian Ruiz cet été ?