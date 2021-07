Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a déjà tout prévu pour Kylian Mbappé !

Publié le 6 juillet 2021 à 23h15 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé n’a pas prolongé son contrat avec le PSG, le Real Madrid espère pouvoir s’attacher les services de l’attaquant français cet été et compte mettre toutes les chances de son côté.

Actuellement en vacances après l’élimination des Bleus à l’Euro, Kylian Mbappé n’a toujours pris la parole pour en dire plus sur son avenir. Le PSG cherche encore à prolonger le bail du Bondynois, mais ce dernier refuserait pour l’heure d’apposer sa signature sur un nouveau contrat. Kylian Mbappé pourrait donc quitter librement le club de la capitale l’année prochaine, à moins que Nasser Al-Khelaïfi accepte de s’en séparer dès cet été. Le Real Madrid se tient prêt à passer à l’action malgré les problèmes engendrés par la crise du Covid-19, et pour parvenir à ses fins, Florentino Pérez serait disposé à faire de gros sacrifices.

Des ventes et aucune arrivée ?