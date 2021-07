Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse mise au point pour cette piste de Leonardo !

Publié le 6 juillet 2021 à 23h45 par T.M.

Alors que le PSG est toujours à la recherche d’un autre milieu de terrain, Leonardo pourrait d’ores et déjà faire une croix sur Franck Kessie.

Après Georginio Wijnaldum, un second milieu de terrain est donc attendu PSG cet été. Reste à trouver l’heureux élu. Alors que celui-ci pourrait bien être Paul Pogba, dont le nom revient avec de plus en plus d’insistance dans la capitale, d’autres pistes ont été évoquées ces derniers jours. Cela a notamment été le cas de Franck Kessie. A 24 ans, l’international ivoirien n’a plus qu’un an de contrat avec le Milan AC. Cela pourrait donc être une bonne affaire à saisir lors de ce mercato estival. Mais dans l’esprit de Kessie, un départ ne semble pas être à l’ordre du jour.

Un avenir au Milan AC !