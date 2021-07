Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Varane pourrait aider Leonardo à boucler un énorme coup !

Publié le 6 juillet 2021 à 20h15 par A.M.

Bien décidé à recruter Eduardo Camavinga, le PSG est toutefois concurrencer par Manchester United. Mais les Red Devils sont concentrés sur le recrutement de Raphaël Varane et auront du mal à recruter les deux Français.

Bien décidé à renforcer encore son milieu de terrain après l'arrivée de Georginio Wijnaldum, le PSG vise Paul Pogba, mais également Eduardo Camavinga qui semble avoir décidé de quitter le Stade Rennais cet été où son contrat s'achève en juin 2022. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Stade Rennais a présenté une offre à son milieu de terrain pour prolonger son bail. Mais un départ se précise et en plus du PSG, Manchester United semble très chaud dans ce dossier.

Manchester United ne pourra pas recruter Varane et Camavinga