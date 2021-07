Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait déjà la réponse pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 13 juillet 2021 à 20h30 par A.C.

Cristiano Ronaldo, sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, pourrait être la prochaine grosse recrue de Leonardo au Paris Saint-Germain.

A un an et demi de la Coupe du monde au Qatar, le Paris Saint-Germain ne se donne pas de limites sur le mercato. Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos sont arrivés et après un titre de champion d’Europe avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma devrait également arriver. Mais la cerise sur le gâteau pourrait être Cristiano Ronaldo. Agacé par l’énième échec de la Juventus en Ligue des Champions, le Portugais aurait des envies d’ailleurs et le PSG l’intéresserait beaucoup. Il faut dire qu’à en croire La Gazzetta dello Sport , le club de la capitale serait le seul à avoir promis 31M€ par an à Cristiano Ronaldo, soit exactement ce qu’il gagne actuellement à la Juventus. Pour le moment, à Turin on semble toutefois très serein. « À ce jour, il n’y a pas de signes de la part de Ronaldo montrant qu'il veuille parler d’un transfert. Nous sommes très contents de Cristiano Ronaldo, il rejoindra l’équipe après une période de repos bien méritée » a assuré Federico Cherubini, le directeur sportif de la Juventus, lors de conférence de présentation du nouvel organigramme du club. « Les signaux actuels de toutes les parties n’indiquent pas un départ de Cristiano, qui est central dans notre projet. Mais je n’ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas lire l’avenir. Aujourd’hui, la situation est celle-là ». Ce scénario semble bien se dessiner, puisqu’en Italie de plus en plus de sources parlent d’un Cristiano Ronaldo toujours à la Juventus cette saison.

Cristiano Ronaldo devrait rester à la Juventus