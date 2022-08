Foot - Mercato - PSG

PSG : Leonardo avait un rêve impossible au Real Madrid

Publié le 7 août 2022 à 02h00 par Thibault Morlain

Ces derniers mois, quand Leonardo était encore en poste au PSG en tant que directeur sportif, le nom de Vinicius Jr a beaucoup circulé aux abords du Parc des Princes. Connaissant très bien le crack du Real Madrid, l’ex-dirigeant parisien souhaitait le faire venir dans la capitale. En vain. Il faut dire que c’était mission impossible pour Leonardo avec Vinicius Jr.

Quand on évoque le PSG et le Real Madrid, on pense bien évidemment au feuilleton Kylian Mbappé. Celui-ci a d’ailleurs beaucoup fait parler ces derniers mois entre les 200M€ refusés du Real Madrid à l’été 2021 ou bien le choix de Mbappé de snober la Casa Blanca pour prolonger à Paris. Si le Real Madrid souhaitait donc piocher au PSG, l’inverse était aussi vrai. En effet, Leonardo avait une cible prioritaire chez les Merengue et pas des moindres : Vinicius Jr. Connaissant ce dernier depuis son éclosion à Flamengo, l’ex-directeur sportif du PSG rêvait ainsi de faire venir Vinicius Jr au Parc des Princes.

L’intérêt de Leonardo

De nombreuses rumeurs ont ainsi évoqué ce rêve de Leonardo de recruter Vinicius Jr ces derniers mois. L’ex-directeur sportif du PSG aurait d’ailleurs notamment réclamé d’inclure le Brésilien dans une opération avec Kylian Mbappé. Il souhaitait ainsi profiter de l’intérêt du Real Madrid pour le crack de Bondy pour récupérer le prodige auriverde en contrepartie. Une proposition refusée par Florentino Pérez puisque chez les Merengue, Vinicius Jr est intouchable et la saison dernière, il a bien montré pourquoi, réalisant un exercice XXL aux côtés de Karim Benzema.

Vinicius Jr a tranché pour son avenir…

Et si le Real Madrid ne souhaitait donc pas se séparer de Vinicius Jr, ce dernier ne voulait également pas faire ses valises. Et ce malgré donc l’intérêt du PSG. En effet, comme l’a révélé le journaliste espagnol Tomas Gonzalez, le Brésilien a reçu de nombreuses propositions durant ces dernières années, dont le PSG qui a énormément insisté pour le recruter. Toutefois, malgré cela, le joueur du Real Madrid n’aurait jamais envisagé un départ

… il va prolonger au Real Madrid