Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait bouclé une vente à... 400 000€ !

Publié le 9 avril 2020 à 7h15 par A.M.

Prêté au Standard de Liège en toute fin du précédent mercato d'hiver, Moussa Sissako aurait convaincu le club belge de lever son option d'achat alors qu'il n'a pas disputé la moindre minute compte tenu de la suspension de la saison.

Le mercato d'hiver a été très calme cette saison pour le Paris Saint-Germain qui n'a enregistré qu'un seul mouvement passé un peu inaperçu. En effet, Moussa Sissako a été prêté avec option d'achat au Standard de Liège. Passé professionnel en 2018, le défenseur central de 19 ans n'avait que peu d'avenir au sein du club de la capitale dans un secteur de jeu bouché par la concurrence récemment renforcée par un autre espoir formé au PSG, Tanguy Kouassi. Résultat, Moussa Sissako a préféré partir en prêt du côté du club liégeois où il n'a pu disputer la moindre minute à cause du report de la saison imposé par la crise du Covid-19.

Le Standard veut lever l'option d'achat de Moussa Sissako