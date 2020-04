Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rien n’est fait pour Mauro Icardi…

Publié le 9 avril 2020 à 5h45 par Th.B.

Bien que le PSG prendrait en considération la possibilité de conserver Mauro Icardi en levant l’option d’achat fixée dans son prêt, l’Argentin rêverait toujours d’un retour en Italie.

Après avoir eu un accrochage avec ses dirigeants et le staff technique la saison passée, Mauro Icardi a quitté l’Inter sous forme de prêt avec option d’achat non obligatoire pour rejoindre le PSG. Et alors que le club de la capitale semblait ces derniers temps ne plus être enclin à débourser les 70M€ en question au club nerazzurri pour l’attaquant, RMC Sport dévoilait mardi que des discussions avec Wanda Nara, son agent et conjointe, auraient lieu. De son côté, le Corriere dello Sport était plus précis en assurant que le PSG comptait lever l’option d’achat. Cependant, Mauro Icardi pourrait chambouler les plans du PSG ainsi que de l’Inter.

Icardi voudrait revenir en Italie