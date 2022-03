Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo au coeur d'une grosse bataille pour cette piste colossale ?

Publié le 11 mars 2022 à 0h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, Antonio Rüdiger serait dans le collimateur du PSG. Toutefois, le club de la capitale serait loin d'être seul sur ce dossier. En effet, l'international allemand aurait été sollicité par trois clubs et devrait très bientôt prendre une décision définitive quant à son avenir.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert quatre joueurs de classe mondiale pour 0€. En effet, Leonardo a profité des situations contractuelles de Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et de Sergio Ramos pour les recruter librement et gratuitement. Et alors qu'Antonio Rüdiger sera en fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, le directeur sportif du PSG voudrait réitérer cet exploit avec lui. Toutefois, Leonardo serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier.

Antonio Rüdiger approché par trois clubs ?