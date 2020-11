Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une voie royale dans ces deux dossiers brûlants !

Publié le 23 novembre 2020 à 3h45 par A.M.

Bien que les situations de Kylian Mbappé et Neymar soient au cœur de toutes les attentions, les contrats de Juan Bernat et Angel Di Maria prennent fin en juin prochain, ce qui représente la grosse urgence pour Leonardo qui semble toutefois avoir les choses en main.

Dans les prochains jours, le PSG va devoir gérer les joueurs dont le contrat prend fin en juin prochain. Ils sont nombreux dans ce cas à Paris, mais les deux dossiers les plus chauds concernent bien évidemment Juan Bernat et Angel Di Maria. Deux joueurs qui souhaitent toutefois poursuivre l'aventure parisienne à l'image d'Angel Di Maria. « Je suis très content, très heureux. Je l’ai toujours dit, le PSG est un club où il y avait beaucoup d’affection envers moi. Que ce soit du président, des dirigeants et de tout le monde. Je me sens bien ici et je fais de mon mieux. Je l’ai déjà dit mais j’aimerais finir ma carrière en Europe à Paris. Cependant, ça ne dépend pas que de moi mais aussi du club », assurait l'Argentin ces derniers jours. Du côté de Juan Bernat, le son de cloche est le même.

Bernat et Di Maria veulent prolonger