Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une ouverture pour Lewandowski !

Publié le 25 janvier 2022 à 23h20 par La rédaction

Le président du Bayern s’est exprimé sur le dossier Lewandowski. Décryptage.

A l’occasion d’un entretien accordé à Sky Deutschand , Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, s’est exprimé sur la situation de Robert Lewandowski : « Notre direction est en contact permanent avec les joueurs. Nous avons encore un peu de temps avec Robert Lewandowski. Son contrat court jusqu'en 2023. Mais comme je l'ai dit, je serais heureux qu'il termine sa carrière avec nous ». Que faut-il en penser ?

Les enjeux sont clairs

Les propos du président bavarois laissent bien sûr la porte grande ouverte à la prolongation du joueur, dont on comprend qu’elle est aujourd’hui l’option privilégiée par le club. Pour le Bayern, la principale question est financière. S’il privilégie une prolongation du buteur polonais, il apparaît clair que le club ne dépassera pas une certaine limite financière, et si elle ne suffit pas, alors Lewandowski sera vendu cet été, à un an de la fin de son contrat. Ce qui ressort également des phrases du président, c’est la volonté d’exprimer la sérénité du club devant cette incertitude, afin de ne pas laisser la moindre faiblesse apparaître aux yeux du clan Lewandowski ou de certains clubs intéressés par le buteur polonais. De toute cela, il ressort en tout cas qu’une marge de manoeuvre existe pour Paris.