Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une occasion en or pour… Raphaël Varane !

Publié le 14 avril 2021 à 9h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait un joli coup à jouer pour Raphaël Varane. Le champion du monde tricolore dispose d’une seule année de contrat au Real Madrid et cela pourrait être le moment où jamais de s’attacher les services du défenseur formé au RC Lens pour le PSG.

Arrivé en juin 2011 en provenance du RC Lens, où il a effectué sa formation, Raphaël Varane va boucler sa 10ème saison au Real Madrid. À la Casa Blanca , celui qui est devenu champion du monde en 2018 avec l’Équipe de France a absolument tout gagné au Real Madrid. Et son départ pourrait se préciser dans les prochaines. Cet été, Varane se trouvera à une saison de l’expiration de son contrat au Real Madrid, qui n’est pas sur le point de prolonger son bail chez les Merengue au vu de l’absence de concrètes avancées entre les deux parties. Eurosport UK révélait dernièrement que Manchester United serait dans les starting-blocks pour rafler la mise pour Varane. Mais le PSG aurait également son mot à dire.

Varane prêt à quitter le Real, un bras de fer United-PSG