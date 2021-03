Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une occasion à saisir avec cette cible de longue date !

Publié le 26 mars 2021 à 1h45 par H.G.

Alors qu’il a longtemps été annoncé dans le viseur du PSG, Kalidou Koulibaly pourrait de nouveau faire l’objet d’une offensive de la part de Leonardo cet été.

Parti à Chelsea au terme de son contrat, Thiago Silva a quitté le PSG après huit années de bons et loyaux services. Et tandis qu’il était annoncé que Paris souhaitait recruter un nouveau défenseur afin de pallier le départ du Brésilien, aucun joueur n’est finalement venu l’été dernier. Pourtant, le PSG aurait ciblé plusieurs joueurs, et notamment Kalidou Koulibaly. Mais alors que le Sénégalais est toujours à Naples cette saison, Paris pourrait avoir une nouvelle occasion de le recruter au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Le Napoli pourrait se séparer de Kalidou Koulibaly contre 50 M€