Mercato - PSG : Leonardo a une nouvelle mission XXL !

Publié le 2 février 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que le mercato hivernal vient de refermer ses portes, le travail ne s’arrête pas maintenant pour Leonardo. Le directeur sportif du PSG a de nouveaux gros dossiers à gérer.

Finalement, le mercato hivernal a été très calme au PSG. Alors qu’aucun joueur n’est venu renforcer l’effectif de Thomas Tuchel, seul Moussa Sissako a quitté le club de la capitale car Edinson Cavani et Layvin Kurzawa sont finalement restés. Pour Leonardo, le bilan du mois de janvier est donc plutôt bon. Le directeur sportif accumule donc les bons points, mais pour lui, le travail ne va pas s’arrêter là. En effet, Leonardo va désormais devoir régler une autre question de taille : les joueurs en fin de contrat.

Leonardo a encore du pain sur la planche

Le mercato hivernal désormais fermé, Leonardo va pouvoir désormais se concentrer sur la question des joueurs en fin de contrat au PSG. Si cela semble acté pour Edinson Cavani et Layvin Kurzawa qui devraient partir en fin de saison, en ce qui concerne Thiago Silva ou encore Thomas Meunier, cela est plus flou. Ces derniers jours, l’agent du Brésilien n’a cessé d’interpeller Leonardo, exprimant son envie de continuer au PSG. Une position que le Belge avait également partagé. Le directeur sportif brésilien va donc devoir trancher pour Thiago Silva et Meunier, tout en gérant deux autres dossiers épineux : Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Les deux prodiges du PSG n’ont toujours pas signé de contrat pro et pourraient eux aussi partir librement en fin de saison.