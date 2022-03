Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une grosse ouverture pour l'arrivée de Rashford !

Publié le 9 mars 2022 à 1h45 par B.C.

Alors que Kylian Mbappé pourrait partir à l’issue de la saison, le PSG multiplie les pistes pour sa succession. Marcus Rashford serait notamment ciblé par Leonardo, d’autant que l’attaquant de Manchester United envisage de claquer la porte.

Si le PSG n’a pas encore abdiqué dans ce dossier, Kylian Mbappé se dirige vers un départ libre à l’issue de la saison. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’international français possède un accord moral avec le Real Madrid et continue de faire la sourde oreille aux approches de sa direction. Le PSG pourrait donc être contraint de mettre la main sur un nouvel attaquant cet été, et plusieurs pistes sont évoquées. Selon The Daily Mail , Marcus Rashford est apprécié dans la capitale française, alors que son contrat avec Manchester United court jusqu’en juin 2023, mais l’international anglais envisagerait de plier bagage dès cet été.

Rashford abattu par sa situation à Manchester United