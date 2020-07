Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un plan colossal en tête pour Kylian Mbappé !

Publié le 16 juillet 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le FC Barcelone n’aurait pas abandonné l’idée de recruter Neymar, Leonardo pourrait en profiter pour attirer Ousmane Dembélé et ainsi parvenir à convaincre Kylian Mbappé de prolonger au PSG.

« Je ne pense pas que le PSG mettra un de ses joueurs sur le marché, et Neymar est un joueur du PSG », confiait dernièrement Josep Maria Bartomeu, le président du FC Barcelone, laissant donc clairement entendre qu’il ne tenterait pas de déloger Neymar du PSG cet été. Et pourtant, la presse espagnole en a rajouté une couche sur ce dossier ces dernières heures, en révélant que Leonardo serait susceptible d’accepter une offre de 80M€ + Ousmane Dembélé cet été pour Neymar. Et cette formule pourrait avoir un avantage de taille pour le PSG…

Dembélé, l’argument pour convaincre Mbappé ?

Comme l’a expliqué Ok Diario, une éventuelle arrivée d’Ousmane Dembélé pourrait être un argument de premier choix aux yeux de… Kylian Mbappé. L’attaquant français du PSG, proche de son compatriote du Barça en sélection nationale, pourrait voir d’un bon œil cette arrivée au Parc des Princes, et cet argument pourrait être une décisif dans l’optique d’une prolongation de contrat de Mbappé au PSG.