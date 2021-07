Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tranché pour l’avenir de Gianluigi Donnarumma !

Publié le 8 juillet 2021 à 0h45 par H.G.

Alors que Gianluigi Donnarumma deviendra incessamment sous peu un joueur du PSG, le club de la capitale aurait déjà tranché quant à la suite de sa première saison en tant que joueur parisien.

Malgré les présences de Keylor Navas et de Sergio Rico dans son effectif, Leonardo n’a pas souhaité passer à côté de l’opportunité de recruter librement Gianluigi Donnarumma. Ainsi, le Paris Saint-Germain a trouvé un accord contractuel avec l’international italien pour un engagement de cinq ans. L’ancien portier de l’AC Milan a même déjà passé sa visite médicale à Rome, et seule manque l’officialisation manque à l’heure actuelle puisqu’elle interviendra après la finale de l’Euro ce dimanche.

Gianluigi Donnarumma ne partira pas en prêt !