Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté un joli coup pour remplacer Daniel Alves !

Publié le 29 juin 2020 à 15h45 par A.M. mis à jour le 29 juin 2020 à 15h51

L'été dernier, Daniel Alves a quitté le PSG après deux saisons globalement mitigées. Pour le remplacer, Leonardo a tenté de convaincre Rafinha alors en fin de contrat au Bayern Munich.

De retour au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain il y a un an, Leonardo n'a pas chômé pour renforcer l'effectif de Thomas Tuchel. Toutefois, il n'a pas remplacé numériquement le départ de Daniel Alves dont le contrat arrivait à échéance. Et pourtant, Leonardo a tout de même tenté un joli coup en contactant Rafinha. En fin de contrat au Bayern Munich, le Brésilien ne manquait pas d'opportunités et a notamment reçu une offre du PSG avant d'opter pour Flamengo qui a également attiré Gabriel Jesus et Filipe Luis. Dans une interview accordée à Fox Sports Brasil , Rafinha explique son choix.

Rafinha a refusé une offre du PSG