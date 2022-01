Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté un gros coup avec Théo Hernandez !

Publié le 3 janvier 2022 à 0h45 par B.C.

Très apprécié du côté du PSG, Théo Hernandez aurait fait l’objet de plusieurs offensives de la part de Leonardo ces derniers mois. Cependant, l’avenir de l’international français s’écrit du côté de l’AC Milan.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a décidé de mettre la main sur Nuno Mendes. Un choix gagnant de la part de Leonardo, puisque l’international portugais de 19 ans fait l’unanimité au sein du club parisien, au point que la direction envisage dès maintenant de lever son option d’achat estimée à 40M€. Pourtant, Nuno Mendes n’était pas le premier choix du PSG, annoncé sur les traces de Théo Hernandez, qui s’est imposé comme une référence à son poste en Italie. Mais l’international français n’a pas l’intention de plier bagage, un sentiment partagé par l’AC Milan.

Leonardo a multiplié les offensives pour Hernandez