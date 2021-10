Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté un énorme coup avec Messi !

Publié le 14 octobre 2021 à 19h10 par A.C.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo aurait pu recruter un autre attaquant argentin au Paris Saint-Germain.

Après avoir longtemps milité en Premier League avec Manchester City, celui qui a porté le maillot de l’Atlético de Madrid par le passé est revenu en Liga. A 33 ans, Sergio Agüero a rejoint le FC Barcelone au terme de son contrat avec les Citizens et il a récemment assuré en être très heureux. « Je ne le regrette pas. Soyons honnêtes, quel joueur ne veut pas être au Barça ? » a expliqué l’international argentin, lors d’un entretien accordé à El Pais . « Je vous dirais que la plupart des footballeurs aimeraient porter ce maillot, que le Barça soit bon ou mauvais ». Aguero semble d’ailleurs avoir fait une croix sur d’autres offres plus alléchantes pour poser ses valises en Catalogne.

L’offre du PSG et de la Juve étaient plus grosses que celle du Barça