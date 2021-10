Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a reçu un gros message après la signature de Messi !

Publié le 22 octobre 2021 à 4h30 par A.M.

Passé au PSG entre 2009 et 2012, Mevlut Erding s'enflamme pour l'arrivée de Lionel Messi, et il n'a pas manqué de féliciter Leonardo.

Recruté par le PSG durant l'été 2009, Mevlut Erding a été l'un des premiers joueurs a quitté le club après l'arrivée de QSI. En janvier 2012, l'attaquant turc a effectivement rejoint le Stade Rennais, mais garde un excellent souvenir de son passage à Paris. Il entretient d'ailleurs toujours de bonnes relations avec Leonardo et n'a pas manqué de lui envoyer un message après la signature de Lionel Messi.

Erding a envoyé un message à Leonardo