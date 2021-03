Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a le feu vert pour cette recrue XXL !

Publié le 23 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Prêté sans option d’achat au PSG par Everton depuis l’été dernier, Moise Kean intéresse fortement Leonardo dans l’optique d’un transfert définitif en fin de saison. Et le buteur italien donne d’ailleurs sa priorité du club parisien…

« Aujourd'hui avoir (Moise) Kean à disposition pour un an, c'est déjà quelque chose de très positif. Et si on peut voir dans le futur selon les conditions, on va essayer de voir comment ça se passe », confiait Leonardo en février sur les ondes de Radio France Bleu concernant l’avenir de Moise Kean, et le directeur sportif du PSG envisage donc de recruter définitivement le buteur d’Everton l’été prochain. Néanmoins, il n’est pas seul sur le dossier puisque la Juventus envisage également de rapatrier Kean. Mais bonne nouvelle pour le PSG…

Moise Kean donne sa priorité du PSG

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité lundi, Moise Kean n’envisage pas de revenir à Everton la saison prochaine, et il donne même sa priorité au PSG plutôt qu’à un retour à la Juventus. En clair, Leonardo aura principalement à trouver un terrain d’entente financier avec Everton pour son transfert, puisque le buteur italien semble déjà décidé à continuer au PSG.