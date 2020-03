Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a le feu vert pour ce coéquipier de Cristiano Ronaldo !

Publié le 10 mars 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois, Miralem Pjanic pourrait enfin franchir le pas l’été prochain et serait désormais disposé à rejoindre le club de la capitale.

« C’est la quatrième année que je suis ici et je me sens vraiment bien. C’est un club que j’aime beaucoup, pour sa façon de grandir, son histoire. C’est une équipe fantastique et je suis très heureux », indiquait Miralem Pjanic en novembre dernier dans les colonnes de Tuttosport , laissant clairement entendre qu’il se voyait continuer l’aventure encore longtemps avec la Juventus Turin. Pourtant, il peine aujourd’hui à entrer dans les plans de Maurizio Sarri, et cette tournure pourrait bien faire les affaires du PSG.

Pjanic motivé par un transfert au PSG ?

Comme l’a révélé Sport Mediaset lundi, Miralem Pjanic verrait aujourd’hui d’un bon œil un retour en France, et l’ancien milieu de terrain du FC Metz et de l’OL pourrait donc atterrir au PSG lors du prochain mercato estival si Leonardo décide de mettre le paquet et de faire une offre à la Juventus dans ce dossier..