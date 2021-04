Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a eu tout bon avec Di Maria !

Publié le 1 avril 2021 à 5h45 par Th.B.

Après de longues semaines de flou, Leonardo a réussi à se mettre d’accord avec Angel Di Maria pour que l’Argentin prolonge son contrat au PSG. Une décision qui a fait le bonheur de l’ailier parisien.

Pendant de nombreuses semaines, Angel Di Maria a lancé des appels du pied à Leonardo et à la direction sportive du PSG afin de prolonger son contrat qui courait jusqu’en juin prochain. Finalement, le dirigeant brésilien à la tête de la section sportive du PSG est parvenu à se mettre d’accord avec le clan Di Maria pour une prolongation d’une saison avec une autre en option. De quoi faire le bonheur du principal intéressé qui ne se voyait pas évoluer ailleurs.

« Je souhaite rester ici car ma famille et moi sommes très heureux »