Mercato - PSG : Leonardo a eu sa chance pour ce coéquipier d’Ibrahimovic !

Publié le 13 février 2022 à 1h45 par A.C.

Cet hiver, Leonardo aurait pu offrir une nouvelle arme offensive à Mauricio Pochettino, en attirant Dejan Kulusevski au PSG.

Dès le mois de décembre, Leonardo s’est montré clair : janvier sera un mois assez calme concernant les arrivées. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaitait en effet se concentrer sur les ventes et il a bouclé quelques dossiers intéressants avec notamment les départs de Rafinha et Sergio Rico. Quelques occasions très intéressantes se sont toutefois présentées pour le PSG ! Cela est le cas avec Dejan Kulusevski, que la presse italienne a annoncé proche d’une possible arrivée à Paris, avant qu’il ne file à Tottenham en toute fin de mercato.

Kulusevski, une occasion manquée