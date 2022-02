Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une première vente se précise déjà !

Publié le 13 février 2022 à 0h30 par La rédaction

Prêté à l’AC Milan jusqu’en juin 2023, Brahim Diaz se plaît en Italie. Le ressenti est le même pour le club lombard qui pourrait tenter de l’acheter au Real Madrid dès cet été.

A 22 ans, Brahim Diaz a déjà joué à Manchester City, au Real Madrid et à l’AC Milan. Plutôt correct pour un début de carrière. Seul bémol, il n’y a qu’en Italie que le milieu offensif espagnol a pu montrer de quoi il était capable. Depuis deux saisons, Brahim s’éclate en Lombardie. L’Espagnol a la confiance Stefano Pioli et il lui rend parfaitement. Prêté jusqu’en juin 2023, le Milan pourrait tenter de l’acheter plus tôt que prévu.

Le Milan va discuter dès cet été avec le Real