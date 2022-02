Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce d'Achraf Hakimi sur son intégration !

Publié le 12 février 2022 à 22h15 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Achraf Hakimi a quitté l'Inter pour s'engager en faveur du PSG. A Paris depuis quelques mois, l'international marocain s'est livré sur son intégration.

Alors qu'il brillait du côté de l'Inter, Achraf Hakimi a tapé dans l'oeil de Leonardo. A tel point que le directeur sportif du PSG a lâché 70M€ (bonus compris) - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - pour arracher l'international marocain aux Nerazzurri l'été dernier. Auteur de débuts fracassants au PSG, Achraf Hakimi a une légère baisse de régime ces dernières semaines. Après la victoire face au Stade Rennais ce vendredi soir (1-0), l'arrière droit de Mauricio Pochettino a lâché ses vérités sur son intégration au PSG.

«Je suis heureux d'être ici et de pouvoir faire de grandes choses ici»