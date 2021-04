Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà sa priorité après Neymar et Mbappé !

Publié le 30 avril 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Malgré les récentes spéculations sur son avenir incertain au PSG, Alessandro Florenzi devrait être conservé par Leonardo une fois que le directeur sportif brésilien aura réglé les cas Neymar et Mbappé.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Neymar va prochainement prolonger son contrat jusqu’en juin 2026 + une année supplémentaire en option avec le PSG, tandis que Kylian Mbappé est encore réticent à suivre cette voie. Leonardo s’active plus que jamais en coulisses pour tenter de fixer l’avenir de ses deux stars offensives, et ensuite, le directeur sportif du PSG devrait se pencher sur un autre cas : Alessandro Florenzi.

Florenzi passera après Neymar et Mbappé

Comme l’a révélé Calciomercato.com jeudi, et contrairement aux récentes révélations de la presse italienne, Florenzi devrait bien être recruté définitivement par le PSG qui voudrait faire jouer son option d’achat de 9M€ auprès de l’AS Rome cet été. Mais ce dossier devrait être bouclé une fois les cas Neymar et Mbappé réglés, puisque Leonardo se concentre avant tout sur ces deux prolongations avant de se charger du latéral droit selon le média transalpin.