Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alessandro Florenzi est fixé pour son avenir !

Publié le 28 avril 2021 à 23h15 par A.D.

Prêté avec option d'achat jusqu'au 30 juin, Alessandro Florenzi serait encore loin d'être fixé quant à la suite de son aventure avec le PSG. Toutefois, l'arrière droit italien saurait déjà que l'AS Rome ne compte pas sur lui pour la saison prochaine et que l'Inter d'Antonio Conte souhaite l'accueillir les bras ouverts.

Pour pallier le départ de Thomas Meunier vers le Borussia Dortmund, Leonardo s'est attaché les services d'Alessandro Florenzi l'été dernier. Prêté avec option d'achat par l'AS Rome, le latéral droit italien pourrait rester au PSG à l'issue de la saison si sa clause d'environ 9M€ était levée. Interrogé par Le 10 Sport et Le Comptoir Parisien, Jimmy Algerino a pris position sur ce dossier et a estimé qu'Alessandro Florenzi n'allait pas poursuivre son aventure avec le PSG. « Je pense que Florenzi ne restera pas au PSG. Ce ne serait pas logique, vu ce qu'il apporte par rapport à Thomas Meunier, par exemple, qui est parti », a jugé l'ancien arrière droit du PSG. Toutefois, rien ne serait encore joué en ce qui concerne Alessandro Florenzi.

Pour Florenzi, le PSG hésite, l'AS Rome n'en veut plus et l'Inter en raffole