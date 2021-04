Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel aurait trouvé une solution dans ce dossier chaud !

Publié le 28 avril 2021 à 23h10 par A.M.

Auteur d'une belle seconde partie de saison avec l'ASSE, Pape Abou Cissé dispose d'une option d'achat trop importante pour les finances des Verts. Mais une issue serait possible dans ce dossier.

L'été dernier, le recrutement d'un nouveau défenseur central est rapidement devenu une nécessité. Et pour cause, en plus d'avoir perdu Loïc Perrin et William Saliba, l'ASSE a été obligée de céder Wesley Fofana. Les 40M€ offerts par Leicester étaient impossibles à refuser compte tenu du contexte économique. Mais dans ce dossier, les Verts ont multiplié les échecs. Après avoir tenté d'obtenir les prêts de William Saliba (Arsenal) et Jean-Clair Todibo (FC Barcelone), qui ont finalement rejoint l'OGC Nice cet hiver, c'est finalement Panayiótis Rétsos qui a débarqué. Mais le défenseur grec prêté par le Bayer Leverkusen n'a pas convaincu, poussant l'ASSE à se mettre en quête d'un nouveau joueur à ce poste en janvier. Et c'est Pape Abou Cissé qui a rejoint le Forez.

Vers un nouveau prêt pour Pape Abou Cissé ?