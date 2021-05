Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà entamé un gros chantier pour cet été…

Publié le 14 mai 2021 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG aura plusieurs dossiers de taille à gérer au cours du prochain mercato estival, Leonardo se penche plus que jamais sur les cas des latéraux, et notamment sur le côté gauche qui pourrait faire l’objet de certains changements.

Leonardo a déjà du pain sur la planche pour le mercato estival du PSG ! La prolongation de Neymar étant désormais actée, le directeur sportif brésilien a fait du dossier Kylian Mbappé sa grande priorité. Comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité, l’attaquant tricolore est réticent à l’idée de se réengager sur le long terme au Parc des Princes, de peur d’être bloquée dans les années à venir. Par ailleurs, le PSG devra également se pencher sur plusieurs dossiers chauds en attaque, comme la possible vente de Mauro Icardi qui pourrait retourner en Italie, ou encore l’arrivée définitive de Moise Kean que Leonardo serait déjà en train de négocier avec Everton et Mino Raiola, son célèbre agent. Mais en attendant, c’est surtout dans le secteur défensif que le directeur sportif du PSG aurait fait des choix très forts…

Qui pour concurrencer Bernat au PSG l’an prochain ?

Dans ses colonnes du jour, L’Equipe consacre un large dossier sur l’avenir des latéraux du PSG, et un certain nombre d’entre eux pourrait partir au cours du mercato estival. Juan Bernat, éloigné des terrains cette saison par une grave blessure, a récemment été prolongé jusqu’en 2025 par le club de la capitale qui en fera son titulaire indiscutable sur le flanc gauche de la défense l’an prochain. Mais l’identité de son concurrent est encore très incertaine, puisque Layvin Kurzawa pourrait être vendu, que Mitchell Bakker affiche quelques limites dans le jeu et qu’Abdou Diallo ne cache pas sa préférence pour un poste dans l’axe. Le PSG pourrait donc être contraint d’aller dénicher un autre latéral gauche. Et qu’en est-il à droite ? Selon toute vraisemblance, Alessandro Florenzi ne sera pas conservé malgré une option d’achat fixée à 9M€ avec l’AS Rome, et Leonardo a bel et bien entamé des contacts pour un retour de Serge Aurier au PSG, qui aurait Colin Dagba en doublure. Les choses semblent donc plus claires sur ce flanc droit.

