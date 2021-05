Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a clairement une occasion à saisir avec Sergio Ramos !

Publié le 12 mai 2021 à 1h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Sergio Ramos, un accord dans le sens d’une prolongation de l’Espagnol au Real Madrid serait encore très loin d’être trouvé.

Arrivé en 2005 au Real Madrid en provenance du Séville FC, Sergio Ramos pourrait quitter la capitale espagnole cet été. En effet, l’international espagnol et les Merengue ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les termes d’une prolongation de son contrat depuis des semaines. Cette situation aurait éveillé l’intérêt du PSG, annoncé comme étant séduit par la perspective d’attirer librement et gratuitement le Champion du monde 2010 dans ses rangs. Et à en croire les derniers échos venus d’Espagne, la tendance ne serait toujours pas à une prolongation pour Sergio Ramos au Real Madrid.

La prolongation de Sergio Ramos au Real Madrid est au point mort !