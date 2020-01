Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bouclé un dossier XXL !

Publié le 10 janvier 2020 à 5h30 par T.M.

Pour le moment, Leonardo réalise un travail parfait au PSG. Et le directeur sportif aurait une nouvelle réussite à mettre à son actif.

Ce mercredi, après la rencontre face à l’ASSE, Thomas Meunier l’a reconnu, le retour de Leonardo a changé beaucoup de choses au PSG. Chargé de remettre le club de la capitale sur de bons rails, le directeur sportif parisien a remis de l’ordre et pour le moment, son bilan est plus qu’excellent. Leonardo a réalisé un mercato estival parfait, avec notamment les arrivées de Mauro Icardi et Keylor Navas, tout en réussissant à conserver Neymar. Le Brésilien s’est ensuite occupé de blinder les cadres de Thomas Tuchel. Cela a été fait avec la prolongation de Marco Verratti et Marquinhos va désormais suivre…

Prolongation imminente !