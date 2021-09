Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme mise au point de Tony Yoka sur Lionel Messi !

Publié le 5 septembre 2021 à 23h10 par La rédaction

Au mois de juillet dernier, Tony Yoka s’était fait remarquer en critiquant Lionel Messi. Le boxeur est revenu sur ses propos et s'est réjoui de l'arrivée de l'Argentin au PSG.

Le PSG compte une superstar de plus dans son effectif depuis cet été, en la personne de Lionel Messi. Dans l’impossibilité de prolonger au FC Barcelone, la Pulga a posé ses valises dans la capitale. Avant sa signature, le boxeur Tony Yoka avait donné son opinion sur un possible septième Ballon d’Or pour Messi. Dans un message posté sur Instagram , il ne jugeait pas l’Argentin digne du prix cette année : « S’il gagne, ce sera le Ballon d’Or le plus moche et éclaté de l’histoire. »

« Je suis hyper content de voir Messi au PSG »