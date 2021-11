Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme aveu de Pochettino sur son arrivée à Paris !

Publié le 19 novembre 2021 à 12h15 par A.M.

Arrivé en janvier dernier sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino reconnaît que tout est différent à Paris et qu'il ne peut pas bâtir le même projet qu'ailleurs.

Bien que finaliste de la Ligue des champions, Thomas Tuchel a été démis de ses fonctions en fin d'année dernière après une première partie de saison très poussive. C'est Mauricio Pochettino qui a été choisi pour remplacer l'Allemand. Un choix qui nourrissait de grands espoirs compte tenu du travail réalisé par l'Argentin et son staff à Tottenham qui déployait un jeu offensif basé sur un énorme pressing. Des concepts de jeu que l'on ne retrouve pas au PSG où le contenu des matches est régulièrement critiqué. Conscient de la situation, Mauricio Pochettino explique que c'est plus difficile d'apporter ses idées au PSG qu'ailleurs. Le natif de Murphy assure d'ailleurs qu'il a été recruté pour gagner en s'adaptant à la structure en place, et pas l'inverse.

«On est arrivés ici pour nous adapter et pour gagner»