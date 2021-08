Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’Émir du Qatar donne le ton dans le dossier Mbappé !

Publié le 30 août 2021 à 18h10 par Th.B.

Alors qu’il commencerait à en avoir assez du feuilleton Kylian Mbappé, l’Émir du Qatar se verrait seulement vendre le Français au Real Madrid. Florentino Pérez attendrait une bonne nouvelle de ses négocations avec le grand manitou du PSG.

Kylian Mbappé pourrait dans les prochaines heures quitter le PSG. En effet, en raison de son contrat qui ne court que jusqu’en juin prochain et du forcing du Real Madrid en coulisse pour que le club parisien accepte de lui céder son champion du monde, le PSG serait susceptible de boucler sa vente alors que depuis la semaine dernière la porte a été ouverte par Leonardo en interview, à condition que la proposition soit jugée suffisante. Jusqu’ici, l’offre de 180M€ bonus compris ne semble pas l’être. Cependant, ce serait l’Émir du Qatar qui est aux commandes de cette opération, pas le président Nasser Al-Khelaïfi ni le directeur sportif. Et il commencerait à en avoir assez.

L’Émir Al-Thani veut garder Mbappé, mais serait heureux que le Real Madrid soit son prochain club