Mercato - PSG : Le voile se lève sur la renaissance de Messi

Arrivé la saison dernière au PSG, Lionel Messi aura vécu une première année compliquée avec le club de la capitale. L’attaquant argentin avait même avoué lors de la dernière trêve internationale que son adaptation à Paris était compliquée. Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi a expliqué le réveil du septuple Ballon d’Or.

Arrivé la saison dernière au PSG dans une situation très délicate, Lionel Messi a passé une première année difficile avec le club de la capitale. Avec seulement 11 buts, La Pulga n’avait pas réalisé la meilleure saison de sa carrière. Lors de la dernière trêve internationale, le septuple Ballon d’Or s’était exprimé sur son adaptation.

« Je me sens différent de l'année dernière »

En septembre dernier et à l'occasion d'un rassemblement avec la sélection argentine, Lionel Messi avait donné des explications sur son adaptation difficile au PSG. « Je me sens bien, je me sens différent de l'année dernière. Je savais que ça allait être comme ça. Je l'ai déjà dit. J'ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé. Cette année est différente. Je suis arrivé avec une tête différente, plus à l'aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité est que je me sens très bien. Je recommence à m’amuser. »

« Même lui réclamait du temps pour apprivoiser son nouvel environnement »

Lors d’un entretien pour Le Parisien , Blaise Matuidi, ancien joueur du PSG, est revenu sur la première année difficile de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Il précise notamment que la situation de La Pulga était compliquée pour s’adapter dans un nouvel environnement. « Même lui réclamait du temps pour apprivoiser son nouvel environnement. Barcelone, c’était sa maison, sa famille. Changer de pays, de culture de championnat nécessite un vrai temps d’adaptation. ».

