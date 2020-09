Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire du PSG commence à s’interroger pour Thomas Tuchel !

Publié le 16 septembre 2020 à 18h30 par T.M.

A la suite de la défaite face à l’OM, la deuxième en 2 matchs de Ligue 1 pour le PSG, Thomas Tuchel est plus que jamais pointé du doigt. Alors que les questions recommencent à se poser concernant son avenir sur le banc parisien, l’Allemand aurait perdu énormément de crédit auprès de son vestiaire.

Ce mercredi, la victoire est obligatoire pour le PSG face à Metz. En effet, le club de la capitale a commencé la Ligue 1 avec 2 défaites en 2 matchs. Une situation que n’ont pas vraiment l’habitude de connaitre les champions de France. Forcément, une mini-crise commence à s’installer au-dessus de la capitale et c’est notamment Thomas Tuchel qui est un peu plus pointé du doigt. Encore une fois, comme cela est déjà le cas depuis de longs mois désormais, l’Allemand a vu son avenir au PSG être remis en question, lui est entré dans sa dernière année de contrat. Depuis le retour de Leonardo, les interrogations sont nombreuses concernant le sort de l’entraîneur parisien. Tuchel terminera-t-il la saison sur le banc du PSG ? Interrogé en conférence de presse ce mardi, le principal intéressé s’était agacé à ce sujet, lâchant : « Est-ce que je dois rester en poste? C'est toujours pareil. A chaque fois qu'on perd un match je dois partir, il n'y a rien de nouveau. C'est vous qui créez cela, ce n'est pas moi. Je ne lis rien dans la presse, et je reste calme ». Il n’empêche que les doutes existent et visiblement, ces interrogations auraient même gagné le vestiaire parisien…

Tuchel lâché par son vestiaire ?