Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vent a tourné pour ce dossier chaud de Leonardo !

Publié le 20 novembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Intéressé par le profil de Theo Hernandez en marge du prochain mercato estival, le PSG devrait faire une croix sur l’international français du Milan AC. Explications.

Depuis son arrivée en août dernier, à la toute fin du mercato estival sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 40M€, Nuno Mendes apporterait satisfaction au staff de Mauricio Pochettino et aux dirigeants du PSG. Si bien que Leonardo et la direction sportive parisienne seraient prêts à lever l’option d’achat convenue avec le Sporting Lisbonne en fin de saison. Et au cours du prochain mercato estival, le PSG pourrait lancer une offensive afin de recruter un nouveau latéral gauche. Theo Hernandez serait une option prise en considération par le PSG, mais il se pourrait que l’international français soit d’ici-là hors de portée de main du PSG.

Le train serait passé pour Hernandez