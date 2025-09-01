Mercato - PSG : Le transfert inattendu en Premier League !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Devenu indésirable au PSG et écarté par la Juventus qui a pris une autre direction sur le marché des transferts, Randal Kolo Muani se retrouve sans club en ce deadline day du mercato estival. Néanmoins, Tottenham lui tendrait la main. Un sauvetage signé par les Spurs ? Il faudra respecter une condition claire du PSG. Explications.

Quel avenir pour Randal Kolo Muani ? Alors que le marché des transferts rendra son verdict dans un peu moins de 8 heures désormais, l’international français a vu plusieurs portes se fermer à lui dont la Juventus, Newcastle ou encore Aston Villa qui ont misé sur d’autres profils comme Lois Openda, Yoane Wissa et Jadon Sancho notamment.

Tottenham s’est approché de Kolo Muani ! RMC Sport a révélé ce lundi matin que Tottenham serait une option à prendre en considération pour cette fin de feuilleton Kolo Muani. Sur son compte X, Fabrizio Romano a relancé le dossier du côté des Spurs qui auraient pris la température ces dernières 24 heures dans l’opération pour l’attaquant de 26 ans du PSG sous contrat jusqu’en juin 2028.