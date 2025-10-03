Mercato - PSG : Le transfert d'une «star» est annoncé !

Pierrick Levallet

Le PSG ne cesse d’impressionner son monde. Ce mercredi soir, le club de la capitale s’est imposé sur la pelouse du FC Barcelone malgré les nombreux absents. Luis Enrique doit toutefois gérer un certain malaise avec Kang-In Lee. Le Sud-Coréen vivrait assez mal sa situation, et pourrait ainsi quitter les Rouge-et-Bleu dès cet hiver.

Ce mercredi soir, le PSG a une nouvelle fois montré pourquoi il était considéré comme le plus grand club du monde. Malgré les nombreux absents de taille, le club de la capitale s’est imposé sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des champions (1-2). Mais même si le succès sourit aux Rouge-et-Bleu en ce moment, Luis Enrique ferait face à un certain malaise dans son vestiaire avec Kang-In Lee.

«N'oublions pas qu'il est une star absolue en Corée du Sud» « C'est surtout Lee qui vit le plus mal cette situation. N'oublions pas qu'il est une star absolue en Corée du Sud où les débats ne portent pas sur le niveau de jeu du PSG mais sur le statut de remplaçant de Lee » a ainsi révélé Dominique Sévérac dans sa session de question/réponse pour Le Parisien. Le journaliste a donc fait savoir qu’un transfert ne serait pas à exclure dès cet hiver.