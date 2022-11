Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert d'Icardi déjà acté ?

Publié le 11 novembre 2022 à 18h15

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a fait un effort avec le prêt de Mauro Icardi, dont le salaire a été grandement pris en charge. Mais cela pourrait être payant, puisque l’attaquant marque enfin à Galatasaray, qui pour la première fois a commencé à évoquer l’idée de le garder au-delà de cette saison.

Le mercato estival a vu le PSG se débarrasser d’un grand nombre d’indésirable. Cela ne s’est pas fait sans efforts, puisque la plupart ont été prêté ou leurs salaires ont été pris en charge par le club de la capitale. C’est le cas de Mauro Icardi, à qui le PSG paie encore 6M€ par an.

PSG : Galtier évoque le cas Keylor Navas https://t.co/PGX9RuSg5W pic.twitter.com/NBWca7XIXl — le10sport (@le10sport) November 11, 2022

Galatasaray parle d’un transfert, mais...

Son prêt en Turquie n’a pas vraiment bien débuté, puisque Mauro Icardi a surtout fait parler de lui pour ses histoires avec Wanda Nara. Mais les choses commencent à changer, puisque l’attaquant a retrouvé le chemin des buts et par le biais de son président, Galatasaray a parlé d’un possible transfert, qui ne déplairait pas au PSG.

Aucune décision définitive n’a encore été prise