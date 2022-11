Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sacrifié par Longoria, il lâche un énorme aveu sur son transfert avorté

Publié le 11 novembre 2022 à 14h00

Amadou Diawara

Lors de l'hiver 2021, Liverpool a tenté de boucler le transfert de Duje Caleta-Car, qui évoluait toujours à l'OM. Toutefois, l'affaire aurait capoté parce que le club marseillais n'a pas réussi à trouver un remplaçant à l'international croate. Alors qu'il défend les couleurs de Southampton actuellement, Duje Caleta-Car est revenu sur son départ avorté à Liverpool.

Confronté à une pluie de blessure au sein de sa défense centrale, Jürgen Klopp voulait piocher à l'OM lors du mercato hivernal 2021. En effet, le coach de Liverpool voulait finaliser le transfert de Duje Caleta-Car. Et malgré un accord avec l'OM, les Reds n'ont pas pu enregistrer la signature de l'international croate au final. En effet, l'OM aurait fait capoter le transfert de Duje Caleta-Car au tout dernier moment, parce qu'il craignait de ne pas trouver son successeur dans les ultimes instants du marché.

«Mon agent m'a appelé et m'a dit que Liverpool était intéressé»

Transféré de l'OM à Southampton lors du dernier mercato estival, Duje Caleta-Car n'a pas oublié son faux-transfert à Liverpool. D'ailleurs, comme il l'a reconnu lui-même, le Croate regrette toujours d'avoir manqué une telle opportunité. « C'est arrivé très vite. Vous savez, ils avaient beaucoup de joueurs blessés - des défenseurs centraux - alors mon agent m'a appelé et m'a dit que Liverpool était intéressé » , a confié l'ex-défenseur de l'OM, avant d'en rajouter une couche.

«Je voulais rejoindre Liverpool parce que...»