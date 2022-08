PSG : Le transfert de Neymar réclamé par Mbappé ? La répons

Foot - Mercato - PSG

Publié le 22 août 2022 à 21h10 par Arthur Montagne

Malgré le début de saison idyllique du PSG sur le plan sportif, certains évènements sont venus émailler les premiers pas de Christophe Galtier sur le banc parisien, à l'image des tensions supposées entre Kylian Mbappé et Neymar. Mais Jérôme Rothen s'agace des rumeurs dont celles annonçant que le Français a réclamé le départ du numéro 10.

Lors du match contre Montpellier, le comportement de Kylian Mbappé à l'égard de Neymar n'a pas manqué d'être commenté. Romain Molina annonçait même que l'attaquant français avait réclamé le départ du numéro 10 brésilien lors de sa prolongation. Et alors que les rumeurs ont été dissipées après la large victoire du PSG contre le LOSC (7-1), Jérôme Rothen en rajoute une couche.

«Mbappé n'a rien demandé»

Au micro de RMC , l'ancien joueur du PSG lâche ses révélations : « Mbappé, il n’a rien demandé. La chose est claire et ce n’est pas moi qui le dit, c’est sorti c’est comme ça. De toute façon, connaissant un peu plus Kylian, il ne se serait jamais permis… Je vais dire Kylian Mbappé parce qu’après on va dire que je l’appelle Kyky. Et je ne pars pas en vacances avec lui. En aucun cas Kylian Mbappé, tout professionnel qu’il est, n’a demandé le départ d’untel ou d’untel. »

