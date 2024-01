Mercato - PSG : Le transfert de Mbappé plombé par Haaland ?

Pierrick Levallet

Alors que son contrat avec le PSG arrive à son terme, Kylian Mbappé n'a toujours pas dévoilé sa décision pour son avenir. Le Real Madrid suivrait le dossier de près, mais ne compterait pas faire des folies pour s'attacher les services de la star de 25 ans. Par ailleurs, Florentino Pérez aurait déjà trouvé un plan B en cas de nouvel échec avec l'international français.

Kylian Mbappé vit peut-être ses derniers mois en tant que joueur du PSG. Son contrat arrive à son terme en juin prochain et l’incertitude plane au-dessus de l’avenir de la star de 25 ans. Les dirigeants parisiens ne cachent pas leur désir de voir Kylian Mbappé étendre une nouvelle fois son engagement. Mais dans le même temps, l’international français aurait d’autres options sur la table.

Les conditions sont fixées pour le transfert de Mbappé

En effet, Kylian Mbappé est convoité à l’étranger. Liverpool lui ferait les yeux doux depuis 9 ans maintenant, et le Real Madrid suivrait toujours la situation du capitaine de l’équipe de France de très près. Toutefois, le pensionnaire de la Liga ne compterait pas se précipiter dans ce dossier. Échaudé par l’issue du feuilleton en mai 2022, le club madrilène voudrait être fixé d’ici la fin du mercato hivernal. Par ailleurs, Kylian Mbappé devra très certainement réduire son salaire s’il veut signer chez les Merengue .

Haaland, plan B du Real Madrid ?