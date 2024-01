Mercato - PSG : Un «proche» de Neymar fait capoter le transfert de Mbappé ?

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, il semblerait que l’éventuelle arrivée de Kylian Mbappé soit remise en question au Real Madrid par Vinicius Jr notamment. Ou du moins, sa présence. Daniel Riolo a dressé un constat clair sur la star brésilienne du Real Madrid, proche de Neymar avec la Seleçao. Ce qui serait susceptible de chambouler les plans de Mbappé au Real Madrid.

La fin de l’idylle est proche entre Kylian Mbappé et le PSG. Du moins, contractuellement parlant si la situation sportive de Mbappé restait inchangée d’ici le 30 juin prochain, date de l’expiration de son bail au Paris Saint-Germain. Le10sport.com vous dévoilait le 2 octobre 2023 qu’une décision était tout sauf imminente de la part de Kylian Mbappé.

Vinicius poserait problème dans le feuilleton Mbappé

Cependant, le Real Madrid laisserait un temps de réflexion au clan Mbappé relativement court puisque, selon AS , l’attaquant du PSG n’aurait que jusqu’au 15 janvier pour répondre favorablement ou non à l’offre contractuelle du Real Madrid. Selon Daniel Riolo, outre le fait que Jude Bellingham, Rodrygo Goes et Vinicius Jr apportent satisfaction aux Merengue , un autre élément qui a son importance serait à prendre en compte.

«Vinicius est trop proche de Neymar, ça va être le bordel, je n'y crois pas»