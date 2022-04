Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le ton est donné pour le successeur annoncé de Neymar…

Publié le 21 avril 2022 à 15h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG ces derniers mois, Christopher Nkunku serait notamment ciblé dans l’optique de la succession de Neymar. Mais l’attaquant français semble bien parti pour rester au sein du RB Leipzig au moins une saison supplémentaire…

Trois ans après son départ du PSG pour le RB Leipzig dans le cadre d’un transfert de 13M€, Christopher Nkunku (24 ans) peut-il revenir au sein de son club formateur cet été ' Comme l’avait annoncé Foot Mercato début avril, les hautes instances du club parisien envisagent de rapatrier l’international français, auteur d’une saison XXL en Allemagne (17 buts, 15 passes décisives en Bundesliga) afin de préparer au mieux la succession de Neymar qui semble malgré tout sur le déclin avec le PSG. Il avait même été annoncé que parvenir à boucler le dossier Nkunku, il faudrait alors prévoir une offensive de minimum 70M€, mais pas sûr que cela suffise…

« Nkunku sera encore là la saison prochaine »

Interrogé au micro de ARD ce jeudi, Oliver Mintzlaff, le patron du RB Leipzig, a fait une annonce très claire sur l’avenir de Christopher Nkunku : « Je l'ai dit à plusieurs reprises et j'aime le dire : Nkunku sera encore notre joueur la saison prochaine », a lâché Mintzlaff, brisant ainsi les ambitions du PSG dans ce dossier. Mercredi, en conférence de presse, l’entraîneur du RB Leipzig Domenico Tedesco affichait déjà une certaine tranquillité quant aux nombreuses spéculations sur l’avenir de Nkunku : « Je suis absolument détendu, cela fait partie du business et cela ne nous affecte pas seulement. Les rumeurs en font partie, c'est naturel, surtout quand nous réussissons. C'est plutôt quelque chose de positif ». En clair, l’écurie allemande ne se fait aucun souci et entend bien conserver Nkunku au moins une saison de plus malgré les intérêts dont il fait l’objet chez les cadors européens, dont le PSG.

La porte reste quand même ouverte…