Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le terrible coup de Mauro Icardi pour son transfert

Publié le 4 septembre 2022 à 11h10 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Mauro Icardi aurait pu quitter le PSG et rejoindre un tout nouveau championnat. Pisté par Galatasaray, Fenerbahçe et le Besiktas, le buteur du PSG avait la possibilité de se relancer en Super Lig. Toutefois, Mauro Icardi n'aurait pas voulu rejoindre la Turquie cet été.

Alors que Hugo Ekitike a rejoint le PSG cet été, Christophe Galtier a décidé de se passer des services de Mauro Icardi. En effet, le coach parisien a envoyé le buteur argentin dans son deuxième groupe d'entrainement pour qu'il soit vendu par Luis Campos et Antero Henrique.

PSG : Les révélations de Galtier sur son choix fort avec Neymar https://t.co/8iqfVIsPGo pic.twitter.com/HVWC51oHMa — le10sport (@le10sport) September 4, 2022

Mauro Icardi a la cote en Turquie

Malgré tous leurs efforts, Luis Campos et Antero Henrique n'ont pas réussi à trouver un nouveau point de chute à Mauro Icardi. Et pourtant, le buteur du PSG avait la cote en Turquie. En effet, Galatasaray, Fenerbahçe et le Besiktas seraient tombés sous le charme de Mauro Icardi. Toutefois, aucun de ces trois clubs de Super Lig n'a réussi à convaincre l'attaquant argentin.

Mauro Icardi n'est pas emballé par la Turquie