Mercato - PSG : Le suspense est à son comble pour Alaba…

Publié le 25 mars 2021 à 6h45 par Th.B.

Que ce soit le PSG, le Real Madrid ou le FC Barcelone, tous aimeraient s’attacher les services de David Alaba cet été, moment où il sera libre de tout contrat. Cependant, l’Autrichien fait perdurer le suspense.

Comme le10sport.com vous l’a souligné le 20 mars dernier, le PSG fait toujours le maximum auprès du clan David Alaba afin de convaincre le joueur du Bayern Munich, qui est en fin de contrat cet été, de rallier le club de la capitale. Néanmoins, on vous révélait que la volonté première d’Alaba était bel et bien de signer en faveur d’un club espagnol. De quoi compliquer la donne pour Leonardo et l’ensemble de la direction sportive du PSG. Cependant, le principal intéressé laisse planer le mystère pour son avenir.

Alaba reporte sa décision