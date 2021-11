Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le successeur de Mbappé a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 1 novembre 2021 à 7h15 par A.D.

Lié à la Fiorentina jusqu'au 30 juin 2023, Dusan Vlahovic figurerait sur les tablettes du PSG pour la potentielle succession de Kylian Mbappé. Alors qu'il aurait décidé de quitter La Viola en 2022, le buteur serbe ne devrait pas pour autant faire ses valises en janvier.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a fait d'Erling Haaland sa grande priorité en cas de départ de Kylian Mbappé. En plan B, Leonardo aurait coché le nom de Robert Lewandowski. Et en plus de ces deux noms XXL, le directeur sportif du PSG songerait également à recruter Dusan Vlahovic pour combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé en 2022. Et alors que le buteur serbe aurait déjà décidé de quitter la Fiorentina, Leonardo n'aurait aucune chance de l'attirer vers Paris en janvier.

Dusan Vlahovic veut partir à l'été 2022, et pas en janvier